Mauá FC vence Barcelona por 2 a 0 e ultrapassa o Mauaense

do Diário do Grande ABC



28/06/2019 | 07:02



Em jogo que deveria ter sido realizado na sexta-feira, mas o Juventus impediu a utilização da Rua Javari, Barcelona Esportivo e Mauá FC se enfrentaram ontem à tarde, em Guarulhos. E na luta por uma vaga na segunda fase, o Índio venceu por 2 a 0, gols de Vidoto e Tan, ambos no segundo tempo. Com o resultado, a equipe da região ingressou no G-4, com 16 pontos, e ultrapassou o conterrâneo Grêmio Mauaense (14), restando apenas uma rodada para o fim da primeira fase do Campeonato Paulista da Segunda Divisão.

Aliás, o Mauaense só foi superado porque sofreu uma derrota no Tribunal de Justiça Desportiva, segunda-feira, no processo da escalação irregular de Ariel. Desta maneira, a Locomotiva perdeu seis pontos na classificação. Entretanto, a diretoria já mandou recurso para o STJD, no Rio de Janeiro, e aguarda os próximos capítulos. A expectativa para reaver os pontos é grande por parte dos dirigentes.