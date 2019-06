Daniel anuncia aposentadoria após seis anos no São Bernardo FC

do Diário do Grande ABC



28/06/2019 | 07:01



O goleiro Daniel, do São Bernardo FC, anunciou ontem que pendurou as luvas. Ídolo do clube e jogador que por mais tempo permaneceu na agremiação – no total, foram seis anos e meio –, vinha convivendo com algumas lesões nos últimos tempos que o tiraram de combate. Neste ano, por exemplo, não disputou o Campeonato Paulista da Série A-2 justamente por problemas clínicos e físicos.

“Eu vinha pensando e conversando com a minha família. Quando o clube definiu que não iria participar da Copa Paulista, eu decidi por parar”, declarou o ex-arqueiro.

O futuro de Daniel deve ser no meio futebolístico, tanto que ele já vem se preparando para isso. Porém, ainda é cedo para dizer em qual função. “O futebol proporciona diversas áreas de atuação depois de encerrada a carreira de atleta. Vou me preparar para buscar uma delas”, concluiu.