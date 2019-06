Água Santa mostra indignação com possível venda do Red Bull

Anderson Fattori



28/06/2019 | 07:00



O Água Santa mostrou indignação com a possibilidade de o Red Bull vender o CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) para o Votuporanguense, da Série A-2, que assumiria a vaga que está aberta na Série A-1 do Paulista de 2020. Segundo o site Futebol Interior, a equipe de Votuporanga, que tem o lateral-direito Daniel Alves, da Seleção Brasileira, como acionista, ofereceu R$ 15 milhões ao clube campineiro.

Em março, o Red Bull assumiu o controle do Bragantino por R$ 45 milhões. O objetivo era aproveitar que a equipe de Bragança integra a Série B do Brasileiro e conseguir promoção imediata. A negociação é legal, desde que o time campineiro não venda seu CNPJ, o que deixaria evidente que comprou o Bragantino. Tal manobra, segundo o advogado do Água Santa, Cristiano Caús, é proibida pela Fifa. Como não é permitido que um grupo gerencie dois times na mesma divisão, a empresa de energéticos deve ser rebaixada para a Série A-2 e o Netuno, que foi o melhor da Segunda Divisão depois de Santo André e Inter de Limeira – campeão e vice, respectivamente –, teria direito à vaga.

“Se o Red Bull for mantido, podemos entender que Bragantino e Red Bull são clubes diferentes. Se o Red Bull sumir, for vendido, por exemplo, ficará claro que Red Bull hoje é Bragantino e caberia denúncia de compra de vaga na CBF”, explicou Cristiano Caús.

A chance de compra da vaga pelo Votuporanguense irritou o presidente do Netuno, Paulo Korek. “Venho acompanhando (o interesse do Votuporanguense). Somos o clube que tem o direito à vaga pelo regulamento da Série A-2. Se isso (a venda) acontecer, eu diria que para o futebol paulista e brasileiro seria uma aberração”, lamentou.

A definição tem de sair até o fim de outubro, quando deve acontecer o conselho técnico do Paulistão 2020.