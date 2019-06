Sto.André dá aval a projeto de habitação de interesse social

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



28/06/2019 | 07:14



O projeto de revisão da legislação de HIS (Habitação de Interesse Social) do governo do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), obteve ontem aval unânime da Câmara. Após longa discussão na casa e abertura para indicação de emendas, inclusive da oposição, a proposta registrou 21 votos favoráveis. A matéria tem plano de minimizar o deficit habitacional, de 31,3 mil unidades, com a flexibilização nas normas de construção de moradias de cunho social e incentivo à iniciativa privada para impulsionar a medida, apostando na verticalização, principalmente em áreas periféricas.

A atual lei limita edificações acima de quatro andares em regiões distantes dos locais nobres do município. A mudança na legislação irá permitir a construção de até 21 pavimentos. “Tem que ter volume (de imóveis) para fechar a conta. Hoje, as condições restringem a 40, 50 unidades. Com a alteração, (o prédio onde construiria esse número) dará para (fazer) 400, por exemplo”, alegou o secretário de Habitação, Paulo Alves (DEM), que peregrinou nas últimas semanas no Legislativo. “O conceito não é só habitacional. O projeto aproveita isso para atacar o deficit monstruoso, trazendo incentivo”, emendou.

O texto prevê incentivo de 100% de desconto no pagamento de outorga onerosa para empresas que edifiquem moradias com prioridade para famílias com renda de zero a três salários mínimos e de 50% àquelas com renda de três a seis. Os recursos gerados pela nova lei serão destinados a um fundo municipal, que será utilizado para atendimento às famílias de baixa renda. O cadastro oficial da Prefeitura tem registro de 20 mil pessoas. Mapeamento do Paço aponta pouco mais de 20 áreas para acolher o programa.

A Câmara também aprovou a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2020, no valor de R$ 3,4 bilhões, e outra matéria que cria sete cargos comissionados e quadro de 13 funções gratificadas, distribuídos para a nova unidade de gerenciamento do Parque Tecnológico e às estruturas do COI (Centro de Operações Integradas), no sistema de monitoramento de segurança, e aos postos de coordenação dos CEUs (Centros Educacionais Unificados) das Artes Ana Maria e Jardim Marek.