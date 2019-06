Prefeitura de S.Caetano terá cadastro único de moradores

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



28/06/2019 | 07:12



A Câmara de São Caetano autorizou o governo do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) a criar cadastro único de moradores da cidade. A medida serve para atualizar a lista de munícipes, em especial dos beneficiários de programas assistenciais, para ter controle da real demanda municipal no sistema público.

Ao Diário, Auricchio negou que o futuro cartão de identificação do munícipe seja forma para restringir o acesso aos serviços ofertados pelo Palácio da Cerâmica. “Queremos conhecer efetivamente aqueles que são usuários de serviços públicos. E dar para eles a melhor resposta em termos de acesso ao uso dos serviços. Queremos facilitar a vida do morador. Não é restrição.”

O investimento para adoção do cartão e todo sistema é na ordem de R$ 6,4 milhões – será feito pela Interprint, do grupo Valid, que atua junto a órgãos com grande base de dados, como Detran e INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Serão 150 mil unidades, com cadastro começando a partir de segunda-feira, pelos servidores municipais.

“Até o fim do ano a meta é ter todo o cadastro realizado. A próxima etapa deve ser a educação”, salientou Auricchio. A coleta de dados será feita pelo Atende Fácil.

Pelo texto avalizado pelos vereadores, a carteira de identificação valerá em variados setores municipais, como redes de educação e de saúde, por exemplo. Auricchio já havia prometido a adoção de um sistema capaz de filtrar o morador da cidade atendido pela Prefeitura, dizendo que a administração despendia recursos municipais para acolher cidadãos de outros municípios. Especificamente na saúde, o atendimento básico será feito conforme preceitos do SUS (Sistema Único de Saúde), mas acesso a outros setores, como especialidades, será focado em são-caetanenses.

“Temos expectativa de controle mais efetivo. Sabemos que há essa migração. Mas reitero que esse (frear forasteiros) não é o objetivo”, disse.

A proposta foi aprovada em duas sessões extraordinárias realizadas ontem de manhã. Somente os vereadores Ubiratan Figueiredo (PL) e César Oliva (PL) foram contrários, sob alegação de que o cadastro seria inconstitucional.

“São Caetano precisa dar atenção ao morador de São Caetano. Os recursos pagos pelos munícipes, por meio de impostos, precisam ser revertidos aos próprios munícipes de São Caetano. Evidentemente que, na saúde, ninguém vai fechar a porta para casos de urgência e emergência. Mas São Caetano não pode ficar custeando outras cidades”, disse o presidente da Câmara, Pio Mielo (MDB).

O texto agora segue para sanção. O prefeito assegurou que houve análise jurídica detalhada sobre a proposta e que não há inconstitucionalidade na medida.