Aliança improvável em Rio Grande

Raphael Rocha



28/06/2019 | 06:08



Em Rio Grande da Serra, começou a ganhar corpo a chance de uma aliança até outrora improvável: Adler Kiko Teixeira (PSB) e Claudinho da Geladeira (ex-PT) em um mesmo palanque. Os dois foram adversários quando Kiko esteve à frente da Prefeitura de Rio Grande, entre 2005 e 2012 – hoje ele é prefeito de Ribeirão Pires. Claudinho foi prefeiturável em 2012 e em 2016, quando Kiko apoiou Gabriel Maranhão (Cidadania) na empreitada. E o que fez tudo mudar? Kiko e Maranhão se distanciaram. Ao mesmo tempo, Claudinho se aproximou do vice-prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (PSD), aliado direto do prefeito são-bernardense, Orlando Morando (PSDB). Morando e Kiko são próximos de longa data. A montagem desse quebra-cabeça vislumbra a chance de Kiko e Claudinho no mesmo palanque, que o ex-vereador rio-grandense busca ser candidato à Prefeitura pela terceira vez. Com apoio de Marcelo, de Morando e... de Kiko.

Honraria

Ex-juiz responsável pelos casos da Operação Lava Jato em primeira instância em Curitiba, no Paraná, e atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro receberá hoje Medalha Ordem do Ipiranga, no grau Grã-Cruz, entregue pelo governador João Doria (PSDB). “Maior honraria do Estado, a condecoração tem a finalidade de agradecer e homenagear cidadãos brasileiros e estrangeiros por seus méritos e contribuições para o Estado de São Paulo”, diz o material divulgado pelo governo paulista. A solenidade está marcada para as 14h30, no Palácio dos Bandeirantes.

Sugestão

Assessor da Prefeitura de São Bernardo e cotado para ser candidato a vereador no ano que vem, o advogado Luiz Henrique Watanabe gravou vídeo para fomentar o debate sobre a redução do número de cadeiras na Câmara, de 28 para 21, a partir da próxima legislatura. Ele disse ser favorável ao corte, mas pediu que os atuais parlamentares dessem mostras de austeridade com o dinheiro público e reduzissem o tamanho dos gabinetes. Hoje, cada um dos 28 parlamentares pode indicar dez assessores.

Mobilização

O Sindicato dos Químicos do ABC, localizado na Rua Senador Flaquer, região central de Santo André, acolhe hoje, a partir das 18h, debate no petismo. O partido vai discutir as conjunturas nacional e estadual, a organização interna e o cenário eleitoral para o ano que vem. Além disso, haverá mobilização pela liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde abril do ano passado em Curitiba. O ato é organizado pela MacroPT ABC, liderada pelo ex-prefeito andreense Carlos Grana.

Parcelamento de dívida

Termina hoje prazo para adesão ao projeto para regularização de pendências com a Prefeitura de São Caetano com relação ao ISS (Imposto Sobre Serviços). O PPI (Programa de Parcelamento Incentivado) permite desconto de 100% em juros e multa para pagamentos dos débitos à vista. Interessados precisam ir até o Atende Fácil (Rua Major Carlo Del Prete, 651, Centro).

Competição regional

A Uniligas (União das Ligas do ABC) levou ao Consórcio Intermunicipal do Grande ABC ideia de retomar parceria para realização do campeonato regional da váreza das sete cidades. O torneio começa dia 14 de setembro, com oito equipes. “A atual gestão da Uniligas, que tomou posse neste ano, considera muito importante esta retomada da parceria com o Consórcio ABC. É uma competição que promove o esporte amador e movimenta as sete cidades”, defendeu Laureto Lima, presidente da Uniligas.

Celebração a dom Nelson

Bispo da Diocese de Santo André até 2015, dom Nelson Westrupp celebra hoje 55 anos de sua ordenação. A missa acontece no Santuário Nacional de Aparecida, a partir das 9h, e será transmitida pela TV Aparecida. Dom Nelson deu lugar ao bispo dom Pedro Carlos Cipollini.