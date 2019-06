Argélia bate Senegal de Sadio Mané e avança às oitavas de final da Copa Africana

27/06/2019 | 22:55



Atuando diante do Senegal de Sadio Mané, que acaba de se sagrar campeão europeu pelo Liverpool, a Argélia venceu por 1 a 0, nesta quinta-feira, no Cairo, no Egito, e garantiu classificação às oitavas de final da Copa Africana de Nações.

O surpreendente triunfo foi garantido com um gol do atacante Mohamed Youcef Belaili, aos 4 minutos do segundo tempo. Com o resultado, a seleção argelina se isolou na liderança do Grupo C, com seis pontos, e ficou três à frente dos senegaleses, vice-líderes da chave.

Camisa 10 do Senegal, o atacante Mané chegou a sofrer um pênalti aos 27 minutos da etapa final, quando foi derrubado dentro da grande área, mas o árbitro do jogo não marcou a falta e acabou prejudicando a equipe comandada pelo técnico Aliou Cissé, ex-jogador do time nacional.

Com a derrota sofrida nesta quinta, o Senegal agora jogará pressionado contra o Quênia, na rodada final da primeira fase, na próxima segunda-feira, quando tentará garantir a sua classificação. Os quenianos, terceiro colocados, também ficaram com três pontos nesta quinta-feira ao baterem a Tanzândia por 3 a 2 no outro duelo que completou a segunda rodada deste Grupo C.

Na outra partida disputada neste dia de confrontos pela Copa Africana de Nações, Madagáscar superou Burundi por 1 a 0 e se isolou na vice-liderança do Grupo B, com quatro pontos. A líder é a Nigéria, com seis, depois de ter derrotado Guiné por 1 a 0, na última quarta-feira.

As disputas da competição continental seguirão nesta sexta-feira com mais três jogos: Marrocos x Costa do Marfim, África do Sul x Namíbia e Tunísia x Mali.