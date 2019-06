Réver ganha placa por 200 jogos no Atlético-MG: 'Desejo de ganhar é muito grande'

27/06/2019 | 22:46



A diretoria do Atlético-MG homenageou nesta quinta-feira o zagueiro Réver pelos 200 jogos pelo clube, feito alcançado contra o São Paulo, na última partida antes da parada do Campeonato Brasileiro para a Copa América. Ele ganhou uma placa do clube, assinada pelo presidente do clube, Sérgio Sette Câmara, em reconhecimento pela marca alcançada e comemorou a sua trajetória com a camisa alvinegra.

"O retrospecto é fantástico. Tive altos e baixos, mas muito mais altos do que baixos. Fui muito feliz, volto ainda mais feliz. Uma marca muito difícil no cenário do futebol hoje, devido a tantas mudanças. Isso me deixa mais feliz e motivado. Não é porque eu conquistei alguns títulos que isso vai fazer com que eu me acomode. A responsabilidade é maior ainda. O desejo de conquistar é muito grande. Espero que meus números possam aumentar ainda mais", disse o jogador, de 34 anos, que conquistou quatro taças pelo time mineiro.

O zagueiro considerou favorável a parada nas competições. "A parada acaba fazendo bem para muitos times. Essa parada de dez dias foi fundamental para renovar e dar um descanso, muitos jogadores vinham sentindo a rotina dos jogos", afirmou o atleta, que apontou cansaço da equipe antes da paralisação para a Copa América.

"Eu achei que no jogo com o São Paulo a nossa equipe cansou um pouquinho e isso mostrou que precisávamos de um tempo maior para aprimorar a parte física. O Rodrigo não estava tendo tempo para treinar a equipe, e a parte física tinha que ser melhor aprimorada. Nós estamos tendo essa oportunidade, esperamos conciliar bem."

Réver também aprovou a efetivação do técnico Rodrigo Santana, anunciada oficialmente pelo clube na última segunda-feira. "Nós jogadores já tínhamos o Rodrigo como nosso treinador. Não como colocaram na volta, mas ele sempre foi o nosso treinador. Acho que o Rodrigo veio com uma maneira diferente do que estamos acostumados a jogar. Ele vai dar bons frutos para nós, para a torcida. É um desafio novo, já tem um clássico pela frente. Espero que nós possamos colocar em prática a ideia que ele tem nos colocado durante os treinamentos."