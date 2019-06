Kerber bate Halep em duelo de ex-líderes do ranking e vai à semi em Eastbourne

27/06/2019 | 22:08



Atual campeã de Wimbledon, Grand Slam que começa na próxima segunda-feira, em Londres, a alemã Angelique Kerber deu uma demonstração de sua força em uma quadra de grama ao derrotar a romena Simona Halep por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, nesta quinta, e avançou às semifinais do Torneio de Eastbourne, na Inglaterra.

O confronto envolveu duas ex-líderes do ranking mundial do tênis feminino e foi o 11º entre as duas no circuito profissional. Kerber não batia a adversária desde 2016 e conquistou a sua quinta vitória sobre a jogadora da Romênia.

Com o triunfo desta quinta-feira, a atual quinta colocada da WTA despachou a sétima tenista do mundo e avançou para encarar nas semifinais a tunisiana Ons Jabeur, que em outro duelo do dia superou a francesa Alize Cornet por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 1/6, 7/5 e 6/3.

Já o outro confronto que valerá vaga na decisão em Eastbourne reunirá a checa Karolina Pliskova e a holandesa Kiki Bertens, atuais respectivas terceira e quarta tenistas do ranking mundial. Pliskova foi à próxima fase ao arrasar a russa Ekaterina Alexandrova por 6/2 e 6/0, enquanto Bertens sofreu bem mais para despachar a bielo-russa Aryna

Sabalenka com parciais de 6/4, 3/6 e 6/4.

MASCULINO - Na chave masculina de Eastbourne, Kyle Edmund derrotou Dan Evans, de virada, com 1/6, 6/3 e 6/4, no confronto britânico das quartas de final e avançou para pegar nas semifinais o norte-americano Taylor Fritz, que passou pelo polonês Hubert Hurkacz por 6/4 e 7/6 (7/5).

A outra semifinal da competição terá o duelo entre Sam Querrey, dos EUA, e o italiano Thomas Fabbiano. O primeiro deles eliminou o espanhol Fernando Verdasco por 7/6 (7/4) e 6/2, enquanto o segundo superou o francês Gilles Simon por 6/4 e 6/3.