Relógio de Paranapiacaba será inaugurado em 20 de julho

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



28/06/2019 | 07:00



Depois de cinco anos parado, um dos principais símbolos de Paranapiacaba, vila histórica de Santo André, voltará a funcionar. Está agendada para o dia 20 de julho (data que marca também a abertura do Festival de Inverno local) a retomada dos trabalhos da torre do relógio – réplica do Big Ben – após revitalização no valor de R$ 1,3 milhão custeada pela MRS Logística, concessionária do transporte de carga que opera no local.

Uma das principais novidades da atração é a iluminação, que faz com que a torre possa ser vista também à noite, ainda que a neblina típica de Paranapiacaba tome conta do local. Estão em andamento, ainda, os projetos para restauração da cabine de sinais e da cabine de manobras – a MRS estima finalizar as melhorias no prazo de dois anos após as aprovações.

Segundo o prefeito Paulo Serra (PSDB), a administração acompanhou todas as etapadas do projeto de restauro da torre do relógio. “Participamos de todos os passos para trazer esse patrimônio de volta. O relógio fica entre os trilhos do trem que dividem as partes alta e baixa da vila e precisávamos trazer esse cartão-postal da cidade de volta”, comenta.

Para o chefe do Executivo, a reconstrução do relógio representa resgate da autoestima dos moradores e comerciantes. “Paranapiacaba tem batido recorde de visitante aos fins de semana. Conseguimos ampliar os passeios do trem turístico para os sábados e, com isso, ganhamos esse sentimento de valorização da cidade”, pontua. O prefeito se refere ao Expresso Turístico Paranapiacaba, que liga a Capital à famosa vila andreense por meio da Linha 10-Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). Desde março, além dos tradicionais passeios aos domingos – quatro viagens ao mês –, visitantes passaram a ter à disposição roteiro extra aos sábados.

Paulo Serra também acredita que o restauro colaborará para a melhoria da economia e geração de renda da vila. “Economicamente será excelente para comerciantes e artesãos da cidade. Eles perceberam aumento no faturamento por conta do movimento constante de pessoas. Nosso objetivo é lapidar essa joia que temos na região que é Paranapiacaba e torná-la polo regional.”

Para o segundo semestre, a meta é avançar na restauração do Cine Lira, segundo cinema do Brasil, e do campo de futebol de Paranapiacaba. “Assim que acabar o Festival de Inverno, em agosto, vamos iniciar as intervenções”, promete.

O imponente relógio foi instalado na vila inglesa em 1898 para remeter os habitantes ao clima de sua terra natal, na Inglaterra. A peça é tombada como patrimônio histórico pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).

Museu Castelo foi reaberto em abril após revitalização

Além da recuperação de imóveis e da entrega de nova sede do Corpo de Bombeiros e da Guarda Municipal de Paranapiacaba, o Museu Castelo, um dos principais pontos turísticos da vila, foi reaberto em abril deste ano, após receber melhorias durante quatro meses. O projeto, orçado em R$ 111 mil, foi custeado com o contrato de manutenção da vila e idealizado pela historiadora da Prefeitura Vilma Rosa.

No local, foram reproduzidos espaços utilizados por Frederic Mens, o engenheiro chefe da vila no fim do século XIX, como a sala em que ele trabalhou, o escritório, o quarto e a cozinha. Também foram reformadas salas temáticas, como a de esportes (que tem troféus ganhados por times locais), de tecnologia e outra dedicada ao Festival de Fotografia da vila.

O ingresso custa R$ 3 e ele está aberto aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h.