Empréstimo de viaturas para a GCM de Mauá é prorrogado por 90 dias

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



28/06/2019 | 07:00



O empréstimo de dez viaturas feito por São Bernardo para a GCM (Guarda Civil Municipal) de Mauá deve vigorar ao menos até setembro. Assinada em 23 de agosto do ano passado, a cessão feita por comodato de duas Blazers, seis veículos Gol e duas Paratis, tinha prazo de 180 dias – prorrogado por 90 em fevereiro e, agora, por mais três meses, conforme a administração de São Bernardo. Já a Prefeitura de Mauá acredita que os automóveis ficarão emprestados por 120 dias.

Seja qual for o novo prazo, o fato é que os veículos, que deveriam solucionar uma situação emergencial após a Viação Santo Ignácio Ltda retirar ao menos sete veículos por falta de pagamento do aluguel por parte da Prefeitura de Mauá, passarão mais de um ano sendo utilizados pelos guardas mauaenses via empréstimo. Os automóveis que estavam alugados foram retirados em agosto de 2018, logo após a então prefeita interina e atual chefe do Executivo, Alaíde Damo (MDB), ter decretado estado de calamidade financeira no município. A dívida com a Viação Santo Inácio, à época, era de R$ 370 mil, de acordo com o Portal da Transparência do município.

Na ocasião em que recebeu os veículos emprestados, Mauá contava com cinco viaturas próprias e oito motos. O então secretário de Segurança Pública, Luiz Alfredo dos Santos Simão, afirmou que estava em andamento nova licitação e que em 30 dias haveria o chamamento. Em setembro do ano passado, uma das viaturas se envolveu em acidente de trânsito e chegou a ser retirada de veiculação por algumas semanas. O prazo alegado para nova licitação não se confirmou e o empréstimo precisou ser renovado em fevereiro.

A administração mauaense destacou, por meio de nota, que está com licitação em andamento para locação de novas viaturas para o efetivo da GCM. “Ressaltamos ainda que todos os veículos serão devolvidos em plenas condições de uso, conforme recebido anteriormente”, relatou.