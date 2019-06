Parecer da Fipe destaca vantagem do monotrilho

Natália Fernandjes

Do Diário do Grande ABC



28/06/2019



Consultoria contratada pelo governo do Estado a respeito da viabilidade financeira das concessões e parcerias de serviços públicos junto à Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) em 2018 resultou em manifestação pela continuidade do contrato da Linha 18-Bronze – assinado via PPP (Parceria Público-Privada) com o Consórcio Vem ABC em 2014. A principal justificativa do órgão econômico é a vantagem do projeto para a administração pública.

Documento com o parecer técnico da Fipe a que o Diário teve acesso, datado de 18 de dezembro de 2018, destaca que “é muito improvável que uma nova licitação represente maior vantajosidade, pelo simples decurso de quatro anos, no bojo de um contrato de 25 anos de vigência, considerando a complexidade de projetos de infraestrutura desta natureza, com vultosos investimentos e maturação de longo prazo”. O despacho, assinado pelo coordenador da comissão de monitoramento das concessões e permissões do Estado, Celso Jorge Caldeira, mostra à Secretaria dos Transportes Metropolitanos a adoção de providências diante de questionamentos feitos a respeito da viabilidade da Linha 18.

Ainda sobre a questão financeira, o documento coloca como um dos pontos positivos para o avanço do modelo o, na época, projeto de Lei 82/2018, sancionado em fevereiro como Lei 16.937, que autoriza o poder público a contratar operação de crédito junto a instituições financeiras nacionais ou internacionais de garantia de financiamentos, na execução total ou parcial da Linha 18-Bronze até o valor de US$ 182,7 milhões ou R$ 603 milhões. “Caso o aditivo proposto seja aprovado, haverá aumento significativo de possibilidades ao Estado de São Paulo que poderá angariar os recursos necessários para as desapropriações não apenas no Exterior, como também no mercado interno”.

Já em âmbito burocrático, como é o caso da caducidade do decreto de utilidade pública para as desapropriações de moradias, em novembro do ano passado, nota técnica da comissão de monitoramento das concessões e permissões do Estado aponta que “não há qualquer impedimento para se iniciar a implantação da Linha 18-Bronze” nas áreas públicas – que correspondem a 44% do traçado – já que, “desde a assinatura do contrato de concessão, inúmeras tratativas junto aos quatro municípios (Santo André, São Bernardo, São Caetano e São Paulo) já foram entabulados de maneira que todas as áreas públicas destes já se encontram formalmente liberadas”.

Passados apenas três meses do envio do documento, entretanto, o governo estadual iniciou grupo de estudos coordenado pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos, para analisar a viabilidade da construção da Linha 18-Bronze e a possibilidade de troca do modelo pelo BRT, sigla em inglês para sistema de transporte rápido por ônibus. A estimativa é que o resultado seja divulgado pelo governador João Doria (PSDB) até o domingo.

População pede sistema moderno e ágil

A campanha do Diário pela manutenção do projeto original da Linha 18-Bronze, que ligará o Grande ABC à Capital por meio de monotrilho, completou dois meses. Motivada pelos anseios de 2,7 milhões de pessoas – que desde 21 de março têm nas páginas do periódico espaço para defender a construção de sistema de transporte moderno, confortável, ágil e seguro –, a mobilização une a região e já ultrapassa os limites das sete cidades.

O projeto da Linha 18 prevê que o sistema funcione por meio de energia elétrica, sendo não poluente e silencioso. Além disso, cada trem utilizado tem capacidade de retirar de circulação entre dez e 12 ônibus e 500 veículos. Por outro lado, o BRT prevê o estrangulamento das vias a partir da construção de corredores de ônibus, o que pode agravar o já violento trânsito. Conforme o Consórcio Vem ABC, o modal funcionará com velocidade média de 35 km/h. A expectativa é a de que, no primeiro ano de sua operação, a Linha 18 tenha demanda diária de 423.173 passageiros, o equivalente à população de Diadema.