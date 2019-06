Arte revigorada

Miriam Gimenes



28/06/2019 | 07:10



O seu nome já é um culto à arte: Teatro Elis Regina. E como não poderia deixar de honrar a ‘certidão’, o espaço deve retomar, em fevereiro de 2020, suas atividades. É que ontem, em solenidade em frente ao prédio – que foi fechado em janeiro de 2017 por problemas estruturais –, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), assinou a ordem de serviço para o início da reforma do local, que começa hoje.

“Assim que assumi a Prefeitura da cidade fui visitar os prédios públicos e, quando cheguei aqui, no Elis Regina, fiquei assustado. Não havia segurança para quem visitava o local”, lembra o tucano. Imediatamente, portanto, o espaço foi lacrado e, desde então, o prefeito disse que procurou verba para o custeio da reforma, agora orçada em R$ 1,6 milhão. “Como no primeiro ano estávamos com o orçamento apertado, até por conta da dívida que herdamos, não foi possível fazer de imediato as intervenções no teatro. Mas agora, após diversos ajustes e economias que fizemos, conseguiremos custear com recursos próprios.”

Será feita reforma completa de instalações elétrica e hidráulica, terá novo sistema de ar-condicionado e cadeiras na plateia, acessibilidade nsa áreas interna e externa, troca de todos os revestimentos de pisos, forros de paredes, inclusive acústico, reforma da cobertura, demolição de camarins existentes e construção de outros quatro novos com banheiro. “Praticamente nós vamos usar a carcaça. O resto é um retrofit completo e principalmente o quesito segurança. Teatro, além de conforto, acústica, iluminação, se não tem segurança... Nós não podemos ficar à mercê do risco”, completou Morando.

A obra tem previsão de durar oito meses. “Na inauguração quero fazer uma virada cultural durante três dias, que comece na sexta e termine no domingo. E a programação cultural vai estar prevista por um ano, porque não adianta ter o espaço e não ter artistas no palco”, ressaltou o tucano.

O o secretário de Cultura e Juventude, Adalberto Guazzelli, lembra a importância do espaço na história da cidade. “Esse teatro é histórico em São Bernardo. Eu frequentei muito aqui na década de 1980 e 1990. Essa região (bairro Assunção) é carente de espaço cultural. Nas salas podemos fazer oficinas culturais e colocar um conteúdo diverso.” Morando pediu para o secretário convidar Maria Rita, filha de Elis, para inauguração.

LACRADO

O local, quando fechado, apresentava goteiras, descolamento do forro do teto, má conservação das poltronas, camarins e banheiros e dificuldades com a condição elétrica e não tinha o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros). No ano anterior ao fechamento, passaram pela plateia do local cerca de 20 mil pessoas.