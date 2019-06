Do Dgabc.com.br



27/06/2019 | 20:47



O tempo seguirá estável em todo o ABC nesta sexta-feira. O dia será de céu com poucas nuvens e calor na parte da tarde com temperatura máxima prevista de 26°C. Não há previsão de chuva e novamente a umidade relativa do ar deverá ficar próxima dos 50%.Essas condições de tempo continuarão durante o final de semana.

Apenas na quarta-feira que a aproximação de uma frente fria deverá mudar o tempo na região.