EUA: Câmara aprova projeto de US$ 4,6 bi para ajuda a imigrantes na fronteira

27/06/2019 | 20:41



A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei de US$ 4,6 bilhões para o financiamento de ajuda humanitária para imigrantes na fronteira com o México. A proposta havia sido aprovada pelo Senado, controlado pelos republicanos, e, agora, será enviada ao presidente Donald Trump.

Antes, a presidente da Câmara, a democrata Nancy Pelosi (Califórnia), havia prometido mudanças no pacote do Senado, mas o abandono desses planos abriu caminho para que o projeto fosse aprovado pelo Congresso antes que os legisladores deixassem Washington para o recesso de 4 de julho.

"A fim de obter recursos para as crianças mais rapidamente, vamos, relutantemente, aprovar o projeto de lei do Senado", escreveu Pelosi em uma carta endereçada aos deputados democratas antes da votação. A Câmara havia avançado na aprovação de uma proposta que fazia uma série de emendas ao projeto de lei do Senado, que previam melhor regulação para os padrões de atendimento nas instalações que abrigam os imigrantes, entre outros fatores. Fonte: Dow Jones Newswires.