Eles não ouviram Dona Virginia

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



28/06/2019 | 07:00



No programa Memória na TV desta semana – assistam em www.dgabc.com.br – um trecho bem legal é o que falamos das avenidas abertas ao longo dos rios, e citamos os ensinamentos de Virginia Ritucci Corazza, que ouvimos alguns anos atrás em São Bernardo.

Nossos entrevistados, os engenheiros Ajan Marques de Oliveira e Sebastião Ney Vaz Junior, ex-superintendentes do Semasa, concordam que aquela concepção mudou muito.

O que dona Virginia nos falou: que as margens dos rios pertencem aos rios. Chove, inunda. Por isso ela amarrava sua tábua de lavar roupas às margens quando terminava o serviço. Ela e outras amigas que aproveitavam as águas do Ribeirão dos Meninos para este serviço.

“Eu não entendo esses homens estudados que fazem uma rua em cima desse rio. Se eles perguntassem para a gente, a gente alertava”, nos contou dona Virginia.

“A gente projetou, provavelmente eu projetei, o Ajan projetou avenidas-canais, mas era uma concepção de época”, disse Ney. “Nós precisamos diminuir a velocidade das águas, não aumentar. É preciso pensar a cidade como um todo.”

A história do Semasa leva a muitos assuntos. Erros e acertos podem e devem servir de reflexão e estudos, em especial pelas novas gerações.

Por e-mail

“Certamente”, o príncipe Dom Pedro não observou o pouso de tropeiros situado na Estrada das Lágrimas, próximo à travessia do hoje Ribeirão dos Meninos, onde foi depois a bifurcação da Estrada de José Vergueiro (Memória, 17 de junho de 2019). O rancho de taipa socada, do pouso de tropeiros do Caminho do Mar, fotografado por Hermano Pini Filho na segunda metade dos anos de 1950, foi construído em 1831 por determinação do governo da Província de S. Paulo. Isso está documentado. José de Souza Martins

NOTA – Agradecemos os esclarecimentos do professor e orientador Martins e pedimos desculpas pela falha.

Diário há 30 anos

Quarta-feira, 28 de junho de 1989 – ano 32, edição 7103

Manchete – Prefeitura de Santo André vai usar a polícia contra invasão de um terreno municipal na Cidade São Jorge. São 250 famílias as ocupantes

Movimento Sindical – Greve dos professores da rede estadual completa 71 dias.

Esportes – Uma equipe de ginastas e professoras de educação física do Grande ABC embarcou para a Disney World, onde durante 30 dias fará um trabalho de ginástica aeróbica para 50 mil brasileiros em férias em Orlando e Miami.

Entre as professoras, a ex-jogadora da Seleção Brasileira de Basquete Elza Pacheco, a Elzinha. O grupo foi formado no Colégio Stocco.

Em 28 de junho de...

1874 – É instalado o Instituto de Educandos e Artífices de São Paulo, criado pelo presidente da província, João Teodoro Xavier.

1919 – Em amistoso frente à Associação Atlética São Bernardo, o Oriental da Mooca goleou por 4 a 0, na Vila de São Bernardo; 2 a 2 entre os segundos quadros.

Internacional

Do noticiário do Estadão: Nova York, 27 (UP) – Segundo um comunicado aqui recebido hoje, a cópia do original do tratado de paz custou US$ 4.000. Está impresso em papel japonês, trabalho verdadeiramente artístico, e ricamente encadernado em marroquim.

Do noticiário do Correio Paulistano: a assinatura da paz será festivamente comemorada pela Faculdade de Direito de São Paulo, iniciativa do Centro Acadêmico XI de Agosto. Dr. Amâncio de Carvalho, diretor em exercício, presidirá uma sessão solene.

Nota – Dr. Amâncio de Carvalho é nome de rua no bairro Baeta Neves, em São Bernardo.

1959 – O prefeito Oswaldo Massei firma um contrato para o fornecimento, por uma firma especializada, de tubos de ferro fundido. O material será empregado na extensão da rede de águas de São Caetano, num total de 30 quilômetros.

Entre os beneficiados estão o bairro Cerâmica e as Vilas Gerty e São José.

Não será cobrada nenhuma importância dos moradores das ruas a serem beneficiadas e os trabalhos serão por administração direta. Ou seja: não serão contratadas empreiteiras.

1964 – O prefeito Fioravante Zampol anuncia que as escolas de Santo André serão muradas. O Instituto Américo Brasiliense terá muro de fecho.

1969 – Circula o nº 1 do jornal O Sindiquim, do Sindicato dos Químicos do ABC.

1974 – Câmara de São Bernardo realiza sessão solene para lembrar o 30º aniversário da partida da Força Expedicionária Brasileira para as operações bélicas da II Guerra Mundial.

1984 – Inaugurado sacolão no pátio da igreja do Bonfim, no Parque das Nações, em Santo André.

Prefeitura de Ribeirão Pires anuncia aterro sanitário próprio em Ouro Fino. E escolhe novo casarão para o Museu Municipal Família Pires: Rua Alferes Bottacin, 117.

Municípios brasileiros

Celebram aniversários em 28 de junho:

- Em Pernambuco, Altinho

- No Paraná, Clevelândia

- Na Bahia, Ilhéus

- Na Paraíba, Monteiro

- No Maranhão, Presidente Dutra

- Em São Paulo, Regente Feijó

Fonte: IBGE

Santos do dia

- Do calendário das festas móveis da Igreja em 2019: celebra-se hoje o Sagrado Coração de Jesus.

- Igreja também celebra os beatos ucranianos Basílio, Nicolau, Zenão e Ivan. Os quatro redentoristas foram beatificados por João Paulo II, quando em visita à Ucrânia, em 2001.

- Argemiro

- Vicência