Meia Longuine evolui em recuperação e pode reforçar a Ponte na volta da Série B

27/06/2019 | 19:17



O técnico Jorginho pode ganhar um reforço inesperado no dia 12 de julho, contra o Oeste, em Campinas, em seu primeiro jogo na retomada da Série B do Campeonato Brasileiro, pela nona rodada da competição. Trata-se do meia Rafael Longuine.

Desfalque nos jogos contra Botafogo e Londrina por conta de uma lesão muscular na coxa direita, o atleta vem mostrando evolução. O jogador, inclusive, iniciou um tratamento na câmara hiperbárica como tentativa de acelerar a recuperação.

A expectativa do departamento médico é que Longuine retome os treinamentos com os companheiros nos próximos dias, mas sua presença no jogo contra o Oeste vai depender da resposta no gramado.

Emprestado pelo Santos, Longuine ficou cinco meses no departamento médico ponte-pretano por conta de uma lesão no mesmo local. Recuperado, o meia disputou três partidas antes de se contundir novamente e marcou dois gols.

Na quarta colocação, com 15 pontos, a Ponte Preta está hoje na zona de acesso à elite nacional graças ao saldo de gols (5 contra 4), pois o Sport tem a mesma pontuação.