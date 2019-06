27/06/2019 | 18:49



A Petrobras está conversando com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) sobre sua saída do segmento de transporte e distribuição de gás, disse o presidente da estatal, Roberto Castello Branco, após participar de cerimônia em comemoração da oferta subsequente da companhia, com a venda de ações ordinárias detidas pela Caixa Econômica Federal.

Nesta semana o governo federal anunciou planos para acabar com monopólios no transporte e distribuição de gás. "A Petrobras vai desenvolver todos os esforços para termos um mercado competitivo e vibrante", disse. Ele comentou, ainda, que a petroleira vai aprofundar a venda de gasodutos e sairá da distribuição de gás.