Tatá Werneck compartilha imagem do ultrassom da filha e brinca com Marília Mendonça: Já está na sofrência

27/06/2019 | 18:11



A filha de Tatá Werneck e Rafa Vitti ainda nem nasceu, mas a apresentadora já provou por A mais B que já é uma mãe coruja. A humorista está sempre compartilhando nas suas redes sociais cada detalhe de sua primeira gestação e nesta quinta-feira, dia 27, ela mostrou a imagem do ultrassom da menininha e ainda brincou com Marília Mendonça.

Marília Mendonça engravidou e é minha bebê que já está na sofrência (Eu choro que nem uma idiota na ultra. Filha, mamãe ama muito! Quando você souber ler e o Instagram for por telepatia, saiba que mamãe ama muito! Mamãe é esquisita, mas papai é normal. Está segura!) PS: É uma mão. Sei que parece um pé, mas na ultra só uma mãe consegue ver tudo claramente. Hoje foi dia de morfológica e tá tudo graças a Deus pai amado.

Tatá Werneck vai entrar no sexto mês de gestação, que não tem sido nada fácil. A apresentadora contou para os seguidores que logo nos primeiro meses, ela descobriu sofrer de hiperêmese gravídica, que faz com que ela tenha muita dificuldade de sair de casa, além de causar muito enjoo, mas agora parece que deu uma melhorada no problema, pois ela até voltou a fazer algumas gravações para o seu programa, Lady Nigth.