Luciano Huck compartilha um alerta sobre o acidente do filho

27/06/2019 | 18:11



O filho do meio de Luciano Huck e Angélica, sofreu um grande acidente usando wakeboard no último final de semana. E o apresentador já fez alguns alertas em seus Stories sobre o assunto e mostrou como que ficou a cabeça do garoto após o acidente.

Agora, além das publicações que expiram em 24 horas, o marido de Angélica decidiu compartilhar o mesmo vídeo acompanhado de um verdadeiro textão alertando a todos os seus seguidores e fãs o quanto o uso do capacete nos esportes é essencial para a segurança.

A gente nunca se planeja para sofrer um acidente. É sempre quado a gente menos espera. Quando não devia acontecer. Quando estava tudo bem e, de repente, não está mais. Nosso filho foi socorrido depois de sofrer um acidente sério, graças a Deus, a equipe médica, a todas as orações de vocês. Mas nós demos sorte. E não dá pra contar com a sorte sempre. Por isso, eu espero que vocês aprendam o que nós aprendemos com esse acidente: usem capacete. Não importa se vocês estão andando de bicicleta, patins, skate, wakeboard, patinete, moto. Usem capacete! Não importa se incomoda, se fica feio, se é pagação de mico, se os outros não estão usando. Usem capacete! Não importa se tem motor ou não, se vocês são experientes ou não, se já fizeram isso dezenas de vezes ou não. Se é na terra, na água ou no ar. Usem capacete. O que importa de verdade é que você e quem você ama estejam seguros. E para garantir isso, tem como se planejar. A começar pelo capacete. Acreditem!