Meghan Markle e príncipe Harry farão primeira viagem internacional em família

27/06/2019 | 17:16



Meghan Markle e o príncipe Harry farão a primeira viagem internacional como família, desta vez levando Archie junto, o primogênito do casal.

O duque e a duquesa de Sussex foram convidados para visitar a África do Sul no fim do ano, segundo informaram em seu perfil no Instagram nesta quinta-feira, 27.

O Foreign and Commonwealth Office, agência do governo britânico semelhante a um departamento de relações exteriores, solicitou uma visita do casal ao país. Harry também visitará, a trabalho, o Malawi, a Angola e Botsuana.

"O duque e a duquesa estão realmente ansiosos para conhecer muitos de vocês e continuar a aumentar a conscientização sobre o trabalho de alto impacto que as comunidades locais estão fazendo", disse o comunicado na rede social, que destacou que essa será "a primeira visita oficial como uma família".