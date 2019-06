Luciana Gimenez rebate rumores de novo affair: Um absurdo

27/06/2019 | 17:10



Sem a menor dúvida, Luciana Gimenez é uma das personalidades mais sinceronas da televisão! Por isso, não foi de se estranhar que na última quarta-feira, dia 26, ela resolveu botar a boca no trombone e esclarecer um bafafá, após rumores de que estaria em clima de romance com Bruno Covas, atual prefeito de São Paulo.

Pelos Stories, a musa deu uma cutucada a todos aqueles que confirmaram o namoro escrevendo o seguinte:

Fake News! Um absurdo essa falta de responsabilidade dos jornalistas [ironia] que querem criar situações midiáticas a qualquer custo, #povosemnoção.

Caso você esteja por fora, desde que Luciana terminou seu casamento com o dono da Rede TV!, Marcelo de Carvalho, sua vida amorosa tem estado bem iluminada pelos holofotes. Há alguns meses, por exemplo, ela surpreendeu dizendo que ficaria com homens mais jovens, mas com uma condição:

- Eu fiz uma promessa para o meu filho: nunca pegarei alguém mais novo do que ele. Ele tem 19 [anos de idade], então está fácil.

É, pelo visto ela está muito bem resolvida, né?