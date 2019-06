Após curtir um post de Neymar, Bruna Marquezine dá resposta atravessada em fã

27/06/2019 | 17:10



Bruna Marquezine se exaltou na última quarta-feira, dia 26, mas não saiu do salto para discutir com um fã no Instagram, porque a artista acabou curtindo uma publicação de seu ex-namorado, Neymar. A atriz mostrou um grande descontentamento de ter sido acusado de ter um comportamento incoerente.

Eu só tenho uma dúvida, no fundo do meu coração, você pede tanto empatia e aplaude umas atitudes tão divergentes ao que prega, me explica como isso funciona? Assim, isso é no mínimo dúbio, porque não dá para pedir paz e curtir comentários depreciando alguém, comentou a seguidora.

Inicialmente, Bruna mostrou estar bem surpresa e chegou a questionar a seguidora comentando:

Qual comentário eu curti dessa vez? Pelo amor de Deus.

A atriz tem um histórico de curtir comentários sem querer, ela até chegou falar anteriormente que geralmente deixa o celular desbloqueado na bolsa ou no bolso da calça e acaba apertando sem querer. Mas a seguidora pareceu estar firme com os seus ideais da crítica e continuou:

Das duas uma, ou você curte sem ler o conceito inserido ou eu não sei dizer o que acontece. Só para te explicar, esses comentários feitos sobre seu ex por uma das suas seguidoras que só faz isso inclusive, chama de radiação, de manco, de mil e uma coisas e tem seus aplausos.

Como Bruna Marquezine não é de ferro, a atriz teve que se explicar e contou que curtiu apenas um meme, nada além disso.

E eu não iria ler nada, porque eu curti UM MEME. Parem de criar coisas onde não tem. Superem! Vão comer, orar, ler um livro, ouvir música, sair, viver, achar outra pessoa para implicar. Mas me deixa!

Eita! Pelo menos ela não desceu do salto, né?