Esposa de Thammy Miranda está grávida, afirma colunista

27/06/2019 | 17:10



Durante o programa Fofocalizando desta quinta-feira, dia 27, transmitido pelo SBT um dos apresentadores, Léo Dias, acabou comentando que tinha uma notícia exclusiva para dar sobre Thammy Miranda. Mas como todo mundo já sabe, Thammy e Andressa estavam trabalhando firme na fertilização em vitro para que o casal conseguisse ter o primeiro filho.

O colunista noticiou em primeira mão que Thammy Miranda estava se preparando para ser pai porque Andressa estaria realmente grávida. Léo acabou até mostrando alguns detalhes do convite do chá revelação que vai acontecer no próximo domingo, dia 30.

Mas o que o jornalista não esperava era que a mãe de Thammy, Gretchen, ligaria para ele. A artista comentou que o filho junto com sua esposa haviam negociado a notícia em primeira mão no Conversa com Bial, e que não era para Léo dar aquele tipo de informação ao vivo durante o programa.

- Eu te amo, Gretchen, mas eu não sabia que ele tinha negociado com o Conversa com Bial. Quem descobriu até o convite do chá revelação foi a produção. Não sou eu que faço esse programa sozinho, existe uma produção inteira junto comigo.

A assessoria de Thammy Miranda foi contatada e os mesmos se recusaram a falar sobre o assunto afirmando que não estão sabendo de nada ainda. Parece que tava tudo alinhado mesmo para ser algo exclusivo com Pedro Bial, mas Léo Dias descobriu o furo antes de ir ao ar o programa em que Thammy participaria.