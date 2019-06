27/06/2019 | 17:10



Discreta em relação à vida pessoal, Leticia Colin está grávida de seu primeiro filho, fruto do relacionamento com Michel Melamed, segundo informações de Fábia Oliveira, colunista do O Dia! A atriz ainda está nas primeiras semanas da gestação, ou seja, ainda não completou os três primeiros meses.

O casal, que oficializou a união, está inclusive trabalhando junto na minissérie Onde Está Meu Coração?, da Globo. A emissora se pronunciou sobre se a gravidez atrasaria as gravações da produção, já que em breve Leticia começará a mostrar uma barriguinha, e disse o seguinte em comunicado:

As gravações da série Onde Está Meu Coração seguem em ritmo normal, sem qualquer alteração, e têm término previsto para meados de julho, como planejado desde o início.