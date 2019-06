Descarte de lixo irregular provocou desabamento de túnel no Rio, diz secretaria

27/06/2019 | 16:32



O principal responsável pelo desabamento de parte do teto do Túnel Acústico Rafael Mascarenhas, no último dia 17 de maio, seria um morador do Jardim Pernambuco, uma área de residências luxuosas no bairro do Leblon, na zona sul do Rio, segundo informou a prefeitura.

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente confirmou que vai multar o proprietário do imóvel na próxima semana e responsabilizá-lo pelo desabamento de encosta que resultou na queda da estrutura do túnel. A causa: o descarte irregular de mais de 100 toneladas de lixo, entre pneus, eletrodomésticos, móveis e guaritas no local.

A multa, segundo a nota enviada pela prefeitura, será de R$ 3 milhões - o valor estimado da obra realizada no local para a recuperação do túnel.