Equipe de atletismo da Rússia foi liberada para disputar Mundial, diz ministro

27/06/2019 | 16:11



O ministro dos Esportes da Rússia, Pavel Kolobkov, afirmou nesta quinta-feira que a equipe de atletismo do país ganhou o direito de ser reintegrada em tempo para disputar o Mundial, apesar da revelação recente de mais uma leva grande de casos suspeitos de doping. A IAAF (Associação Internacional de Federações de Atletismo) não confirmou a liberação.

"Eu acho que é do interesse de todas as pessoas ligadas ao atletismo internacional que a Rússia volte às competições, porque temos grandes atletas e é claro que esta situação não é boa para a imagem do esporte, não apenas para a Rússia", disse Kolobkov.

A Agência Mundial Antidoping (Wada, na sigla em inglês) revelou na quarta-feira que analisa no momento mais de 100 casos suspeitos de doping relativos a atletas russos. Estas amostras foram recuperadas recentemente junto ao laboratório de Moscou que era a referência do país em análises destes casos antes da suspensão imposta pela Wada.

Perguntado se isso poderia impedir a preparação da equipe de atletismo, Kolobkov disse: "Eu não acho que isso tenha alguma conexão. Violações de regras antidoping ocorrem em todos os países. Infelizmente, alguns atletas cometem violações".

O escândalo de doping na Federação Russa de Atletismo ocorreu em 2015, quando a Wada apresentou um relatório sobre doping nas práticas esportivas na Rússia. O relatório revelou que 1.417 amostras de controle de doping de vários esportes foram destruídas em dezembro de 2014.

Em 10 de novembro de 2015, o chefe do laboratório antidoping da Rússia, Grigory Rodchenkov, renunciou ao cargo após ser acusado de destruir mais de 1.400 amostras dos exames positivos dos atletas russos. Em 13 de novembro, a IAAF decidiu suspender a Federação Russa de Atletismo das competições internacionais por um período indeterminado, incluindo os Jogos Olímpicos do Rio-2016. Neste período cerca de 80 atletas russos foram autorizados a competir como atletas neutros.

O Campeonatos Mundial de Atletismo vai ser disputado em Doha, no Catar, entre os dias 27 de setembro e 6 de outubro. Os russos ganharam um medalha de ouro e cinco medalhas de prata em uniformes neutros na edição de 2017, em Londres.