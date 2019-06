BC diz não ter informação suficiente sobre moeda do Facebook para tomar decisão

27/06/2019 | 15:47



O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, afirmou nesta quinta-feira, 27, que a instituição não tem informações suficientes sobre a Libra, moeda virtual anunciada pelo Facebook, para "tomar uma decisão" sobre uma política relacionada ao assunto. No entanto, segundo ele, ao contrário das criptomoedas, a Libra do Facebook é ativo digital, que tem lastro relacionado.

Campos Neto cobrou que Bancos Centrais do mundo "tomem a iniciativa de criar um processo mais digital" para regulamentar esse mercado, diante do crescimento do uso desses instrumentos no comércio virtual.

"Se os Bancos Centrais não fornecerem solução digital, outras soluções virão", completou durante apresentação sobre o Relatório Trimestral de Inflação (RTI), divulgado na manhã desta quinta-feira.