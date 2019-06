Goleiro Giovanni deixa o Guarani e deve acertar com o Paysandu

27/06/2019 | 15:40



O goleiro Giovanni não faz mais parte do elenco do Guarani. O jogador já não vinha participando dos últimos treinamentos e se desligou oficialmente do clube nesta quinta-feira. O destino mais provável de Giovanni é o Paysandu, que já vinha demonstrando interesse no jogador para a sequência da disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.

Em nota oficial, o Guarani confirmou a saída e ressaltou que o jogador entrou em acordo com a diretoria para ter seu contrato finalizado. "O goleiro Giovanni não faz mais parte do elenco bugrino. O clube e o atleta entraram em comum acordo e rescindiram o contrato. O Guarani Futebol Clube agradece Giovanni pelo serviço prestado e deseja sorte na continuidade da carreira", diz a nota.

O goleiro de 32 anos foi um dos reforços para atual temporada no início do ano. Formado pelas categorias de base do Marília, passou por Campinas defendendo a Ponte Preta no início da carreira e jogou ainda no Grêmio Barueri, mas foi no Atlético-MG que viveu maior parte de sua vida profissional, defendendo a equipe de Belo Horizonte por oito temporadas até se transferir para o Guarani.

Se Giovanni, Kléver e Jefferson Paulino seguem disputando a vaga de goleiro titular. O técnico Roberto Fonseca vem promovendo um rodízio entre os dois nos treinamentos e ainda não parece ter encontrado um favorito.