Kim Kardashian é criticada após anunciar marca com o nome Kimono

27/06/2019 | 15:22



A empresária Kim Kardashian recebeu críticas em suas redes sociais após anunciar o lançamento da marca Kimono na última terça-feira, 25. Ela foi acusada de apropriação cultural por usar o tradicional quimono japonês no nome de sua linha de shapewear, que fará peças para modelar o corpo por baixo de roupas.

"Você ao menos sabe o que é um quimono? Isso é desrespeitoso e inapropriado. Isso mostra como você é sem cultura", escreveu um usuário. Em outros comentários, críticos pedem para que a empresária escolha outro nome para a marca.

De acordo com a descrição publicada por Kim no Instagram, as peças serão disponibilizadas em nove tons de pele e tamanhos diferentes para se adequar ao maior público possível.