S.Caetano terá cadastro de moradores para acesso a serviços públicos

27/06/2019 | 14:19



A Câmara de São Caetano aprovou projeto de lei de autoria do governo do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) para criação de cadastro único de moradores da cidade. A medida serve para atualizar a lista de munícipes, em especial dos beneficiários de programas assistenciais, para ter controle da real demanda municipal no sistema público.

Pelo texto avalizado pelos vereadores, cada morador terá uma carteira de identificação, que valerá na rede de educação e de saúde, por exemplo. Auricchio já havia prometido a adoção de um sistema capaz de filtrar o morador da cidade atendidos pela Prefeitura, dizendo que a administração despendia recursos municipais para acolher cidadãos de outros municípios. Especificamente na saúde, o atendimento básico será feito conforme preceitos do SUS (Sistema Único de Saúde), mas acesso a outros setores, como especialidades, será focado em são-caetanenses.

A proposta foi aprovada em duas sessões extraordinárias realizadas na manhã desta quinta-feira (27). Somente os vereadores Ubiratan Figueiredo (PL) e César Oliva (PL) foram contrários, sob alegação de que o cadastro seria inconstitucional.

“São Caetano precisa dar atenção ao morador de São Caetano. Os recursos pagos pelos munícipes, por meio de impostos, precisam ser revertidos aos próprios munícipes de São Caetano. Evidentemente que, na saúde, ninguém vai fechar a porta para casos de urgência e emergência. Mas São Caetano não pode ficar custeando outras cidades”, disse o presidente da Câmara, Pio Mielo (MDB).

O texto agora segue para sanção do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB). Na justificativa do projeto, o tucano argumentou que a adoção do cadastro único servirá para aperfeiçoar os investimentos com base na Lei de Responsabilidade Fiscal.