Ariana Grande recebe flores e cartão de Madonna em seu aniversário

27/06/2019 | 14:11



Quem não gostaria de ganhar um presente de aniversário da Madonna? Poucas pessoas no mundo têm esse privilégio e Ariana Grande é uma delas! A diva pop completou 26 anos de idade na última quarta-feira, dia 26, e foi surpreendida com flores e um cartão da Rainha do Pop.

A voz de thank u, next compartilhou em seu Stories os presentes que recebeu e, entre eles, tinham uns mimos que vieram de pessoas bem especiais. Além de flores envidas pela própria Lady Gaga, Ariana também recebeu uma lembrancinha de Madonna, que escreveu até mesmo um recadinho carinhoso no qual revela o apelido pelo qual chama a diva pop:

Feliz aniversário, Judy!!! Te amo da cabeça aos pés. Com amor, Madame X.

Ariana respondeu a loira e disse que estava chorando com a mensagem. Ela também escreveu:

Te amo com todo o meu coração, Madonna.

Duas fofas!