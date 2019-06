Namorada e filho de Fábio Assunção se pronunciam sobre vídeo íntimo do ator que circula na web

27/06/2019 | 14:11



Desde a noite da última quarta-feira, dia 26, circulam na internet imagens de vídeos íntimo de Fábio Assunção, que viralizaram no Twitter, em situações íntimas com algumas mulheres. O ator aparece de cueca branca e entra na piscina, enquanto uma das acompanhantes do ator transita de lingerie ao fundo, enquanto que em outro vídeo ele aparece também de cueca, desta vez preta, e dá um cheiro no pescoço de uma moça também vestida de preto, que está filmando tudo. As gravações parecem serem antigas, uma vez que agora Fábio está com barba, como você vê na foto acima.

Diante disso, a namorada de Fábio, Mel Pedroso, publicou um texto no Instagram para falar sobre o caso.

Essas aqui são fotos atuais do meu namorado. Cabelo comprido, barba longa, porque está interpretando um personagem de 50 anos, pra uma série da Rede Globo. Ele está com esse cabelo branco e essa barba há mais de seis meses, que nem o favorece fisicamente, mas que ele mantém por amor à arte, por amor à profissão. Enquanto muitos seguem a vida fazendo fofocas sem construir nada, eu observo e admiro meu namorado construindo obras e obras, trabalhos e mais trabalhos que impactam vidas, seres humanos. Esse dia, que estou de vermelho, ele recebeu o prêmio de melhor ator do país. Será que alguém que trabalha tanto, e faz tão bem aos outros, não merece um pouco de paz? Discutam política, discutam o país, discutam direitos humanos. Não invadam a privacidade alheia. Façam o bem, pra receberem bem de volta. O mundo será muito melhor. Seguimos de cabeça erguida. Sigo junto ao Fabio de mãos dadas cada vez mais forte. #maisamorporfavor.

João Assunção, filho de Fábio, também se pronunciou, mas usou o Twitter para falar sobre o pai.

Apesar de nunca ter tido a chance de morar com meu pai, o impacto que temos na vida do outro é imensa. Por ser uma figura muito pública, quando passamos por tempos ruins, sofremos em dobro, aguentando olhares julgadores, comentários, posts, tweets e mais criticando como se aquelas ações ruins definissem seu caráter, por completo. Infelizmente, hoje digo que já estou acostumado com esse tipo de tratamento e, sendo realista, nunca culpei outros ou ignorei o fato dele ser responsável. Porém, hoje ao acordar fico decepcionado com muitas coisas, e uma delas definitivamente não é meu pai. Sinto ele finalmente feliz de novo, e com a maior certeza do mundo digo que este vídeo não nos derrubará e não vai o tirar de sua jornada, escreveu João.

O garoto tem 16 anos de idade e é filho do ator com a produtora Priscila Borgonov, com quem ele ficou de 2002 a 2005. Fábio ainda é pai de Ella Felipa, de 7 anos de idade, com Karina Tavares, da relação que durou de 2010 a 2013.

Procurada, a assessoria de imprensa do ator não foi encontrada para comentar o caso.