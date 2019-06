No RTI, projeção do BC de déficit para setor externo passa para US$ 19,3 bi

27/06/2019 | 13:47



O Banco Central atualizou nesta quinta-feira, 27, no Relatório Trimestral de Inflação (RTI), suas projeções para o balanço de pagamentos em 2019. A projeção para o déficit em transações correntes do País passou de US$ 30,8 bilhões para US$ 19,3 bilhões. A estimativa anterior constou no RTI de março.

Já a projeção para o Investimento Direto no País (IDP) em 2019 foi mantida em US$ 90,0 bilhões entre os relatórios.

Conforme o RTI, a estimativa para o investimento de estrangeiros em ações de empresas brasileiras - incluindo papéis negociados no País e no exterior - passou de saldo positivo de US$ 5,0 bilhões para um saldo zero. No caso dos títulos de renda fixa negociados no País, a projeção foi de US$ 10,0 bilhões para saldo positivo de US$ 15,0 bilhões.

O BC informou ainda que sua estimativa para a taxa de rolagem de compromissos no exterior em 2019 passou de 100% para 85%.

Saldo de crédito

O Banco Central atualizou também suas projeções para o mercado de crédito em 2019. A instituição reduziu, no RTI sua projeção para a alta do saldo de crédito este ano, de 7,2% para 6,5%. Em 2018, houve expansão do saldo de crédito de 5,1%.

A projeção para o saldo de crédito livre - aquele que não utiliza recursos da poupança ou do BNDES - passou de alta de 12,5% para elevação de 11,6%. Dentro do crédito livre, a projeção de alta para o crédito às pessoas físicas foi mantida em 13,0%. No caso das pessoas jurídicas, passou de 12,0% para 10,0%.

Já a projeção do BC para o saldo de crédito direcionado, que utiliza recursos da poupança e do BNDES, passou de alta de 0,8% para elevação de 0,4%. Dentro do crédito direcionado, a projeção de alta do saldo para as pessoas físicas foi mantida em 6,0%.

No caso das pessoas jurídicas, a projeção passou de retração de 6,0% para queda de 7,0%.

Boxes

O RTI do Banco Central traz ainda uma série de boxes com estudos sobre temas específicos da economia. Em um deles, o BC trata da "Importância dos componentes da demanda para as atividades mercantis". Em outro, a instituição aborda "Duração da inflação e inflação".

O relatório completo do BC pode ser acessado pelo seguinte endereço na internet: https://www.bcb.gov.br/publicacoes/ri .