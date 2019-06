A incrível região da Escócia em que Kate e William se conheceram

Paulo Basso Jr.



27/06/2019 | 13:48

A cada curva eu tinha vontade de parar o carro e fazer uma fotografia. A paisagem de Kingdom of Fife, região da Escócia que avança até a costa leste do país, é encantadora. Campos e colinas verdes exibem, aqui e ali, um cobertor de flores dente de leão, de um amarelo intenso.

Os pequenos vilarejos pelo caminho têm casas de pedra e se escondem entre parques frondosos, como o de Balbirnie, em Glenrothes, palco da Balbirnie House, um palácio-hotel eleito por muitos anos por edições especializadas como o melhor destino de casamento da Escócia.

Paulo Basso Jr. Balbirnie House, palco de casamentos na Escócia

Hotel de luxo no interior da Escócia

O hotel mais luxuoso do pedaço é o Gleneagles, na cidade homônima. E isso fica bem claro quando você avista o Rolls-Royce Silver Cloud verde que permanece permanentemente à porta do estabelecimento, membro da rede Leading Hotels of the World. Ali, seletos hóspedes se reúnem para jogar golfe em três excelentes campos de 18 buracos (um deles é famoso por receber grandes campeonatos da modalidade), treinar falcões e cães Terrier, fazer safáris de Land Rover e praticar tiro ao alvo.

O Gleneagles conta ainda com o Andrew Fairlie, único restaurante com duas estrelas Michelin na Escócia, bem como uma experiência em que o chef cozinha à frente dos convidados em um salão nobre, e uma adega com 20 mil garrafas, entre elas de vinhos como um Romanée-Conti, ao preço de 6 mil libras, e raras champanhes Dom Perignon 1971, que custam 4,5 mil libras.

Paulo Basso Jr. Prato servido em restaurante do Gleneagles Hotel

O ambiente, típico de uma cave, abriga uma mesa com louça fina, onde são servidos jantares especiais. O ex-presidente americano George Busch e o ex-primeiro ministro britânico Tony Blair já estiveram por lá.

Falkland, de Outlander

Com rápidos deslocamentos de carro ou trem é possível visitar as principais cidades de Fife. Uma que não pode faltar no roteiro é Falkland, que tem um palácio belíssimo, onde diversos monarcas britânicos passaram algumas temporadas ao longo da história. É em seus jardins que fica a Falkland Palace Royal Tennis Club, uma quadra de tênis de 1541, a mais antiga do mundo usada até hoje e que contribuiu para a região se tornar a precursora das regras da modalidade praticas até hoje.

Paulo Basso Jr. Palácio de Falkland, na Escócia

Falkland serviu ainda de cenário para a série de TV Outlander, famosa justamente pelas suas paisagens. Na trama, o local representa outro município escocês, Inverness, que fica mais ao norte e é banhado pelo famoso Lago Ness.

O melhor fish and chips da Grã-Bretanha

Da região, é fácil alcançar o litoral, por onde se espalham pacatos vilarejos de pescadores. Em um deles, chamado Anstruther, está o Anstruther Fish Bar, conhecido por servir o melhor fish and chips da Grã-Bretanha. O lugar é bastante simples, mas o atendimento feito muitas vezes pela própria dona do estabelecimento, a simpática Alison Smith, já atraiu nomes como o ator americano Tom Hanks e Camilla Parker, a Duquesa da Cornualha e esposa do Príncipe Charles.

Paulo Basso Jr. Fish and chips do Anstruther Fish Bar

Comer bem, por sinal, é quase uma regra para quem vai a Fife, já que a região concentra mais um restaurante com estrela Michelin, o celebrado The Peat Inn. Delícias como a pescada do Mar do Norte cozida com pancetta, morangos, ervilhas frescas e couve-do-mar justificam a fama da casa.

St. Andrews, lar de príncipes

O The Peat Inn está a um pulo de St. Andrews, a cidade mais badalada do Kingdom of Fife. Ali estão as belas ruínas de um castelo à beira-mar e uma antiga catedral, ambos imponentes. O local também tem muitas lojas e uma alma jovem, já que concentra uma das universidades mais respeitadas da Escócia. Foi enquanto estudava lá, inclusive, que o Príncipe William conheceu sua esposa, Kate Middleton.

Paulo Basso Jr. Ruínas do Castelo de St. Andrews, na Escócia

A fama de St. Andrews também vem do esporte, pois ali teria sido inventado o golfe. O Old Course, campo mais antigo do mundo, resistiu ao tempo e é aberto ao público, que por algumas centenas de libras pode fazer aulas e arriscar algumas tacadas. Apesar de pequeno, o tapete verde fica em um cenário belíssimo, debruçado sobre o mar. É uma bela síntese de toda a tradição escocesa que, até hoje, deixa quem chega de fora entorpecido aos seus encantos. E isso independentemente de ter degustado ou não uma boa dose de uísque.

Paulo Basso Jr. Ruínas do Castelo de St. Andrews, na Escócia

