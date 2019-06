Maestro Fenando Mathias comenta vídeo de concerto que viralizou

Luana Yanka

27/06/2019 | 13:20



O maestro Fernando Mathias comenta o vídeo que viralizou essa semana nas redes sociais do concerto que exibiu em dezembro músicas do seriado Chaves no Auditório do Cenforpe.

“ Eu não imaginava que a repercussão seria tão grande, eu tive a ideia de adaptar as músicas do Chaves para chegar até as mídias que exibem, mas alcançou pessoas que não assistem mais TV e acompanham pela Internet. Gosto muito da série, sigo a página que compartilhou meu vídeo e meu personagem preferido é o Kiko.” diz Fernando Mathias

O vídeo com versão clássica feita pelo maestro Fernando Mathians foi pulicado no Youtube, mas só teve maior visibilidade quando a página Fórum Chaves divulgou no último domingo, sendo reproduzido 164 mil vezes (até a tarde desta quinta-feira, 27), incluindo elogios de Mário Lúcio de Freitas que idealizou a abertura da série.

Em entrevista, o maestro disse que essa temática sempre atraí um público maior: “ Pensei nesse estilo de filmes e séries porque sempre tem uma boa visibilidade, um público maior assiste o concerto. Já quando a apresentação é mais tradicional, é menor a quantidade de pessoas que procuram”.

A orquestra já pensa em fazer novas apresentações com temas de filmes e séries: “ Depois da repercussão pensamos em continuar adaptando filmes como Rei Leão e Toy Story que inclusive estão em cartaz no cinema, Star Wars e o Chaves” conclui Fernando.

Entre as músicas tocadas estão Que Bonita a Sua Roupa e Se Você é Jovem Ainda .