Conheça três belas ilhas da Polinésia Francesa

Redação



27/06/2019 | 13:18

A Polinésia Francesa é um destino ótimo para quem deseja conhecer praias com areia branca e águas transparentes. O território está localizado no Pacífico Sul e é composto por 118 atóis e ilhas, das quais 70 são habitadas. Como o arquipélago é enorme, a agência de viagens Abreu listou três ilhas essenciais para um passeio pela região.

Ilhas da Polinésia Francesa

Bora Bora

Hugues de BUYER-MIMEURE on Unsplash Hotéis estilo bangalô, em Bora Bora

Com paisagens maravilhosas, Bora Bora é a típica ilha da Polinésia Francesa. No seu entorno, há uma laguna protegida por corais e pequenas ilhotas. Além disso, o local se destaca pelos resorts com bangalôs construídos sobre a água do mar.

O local é recomendado para quem quer descansar na praia e curtir pores do sol deslumbrantes. Os viajantes também podem passear de catamarãs pelas ilhotas e mergulhar com tubarões e arraias.

Taiti

Papeete, capital da Polinésia Francesa, fica no Taiti, a maior ilha do arquipélago. O local não tem as famosas lagoas cristalinas da região, mas conta com praias de areia preta, rios e cachoeiras. Além disso, essa ilha tem lugares mais agitados, ótimos restaurantes e uma cultura única. A capital também dispõe de grandes estúdios de tatuagem, conhecidos mundialmente.

Moorea

Michelle Maria por Pixabay Região de montanhas com água azul, em Moorea

Em Moorea, o maior atrativo dos turistas é o mar, já que a ilha tem o maior ecossistemas de recifes de corais do planeta. Os viajantes podem praticar mergulho, snorkel ou fazer passeios de barco com fundo de vidro, para apreciar a biodiversidade da vida marinha do local.

Além disso, é possível praticar outros tipos de esportes aquáticos e aproveitar o sol e a água. Vale destacar que Moorea é um dos destinos queridinhos dos taitianos que querem curtir suas férias.

Hotel na Polinésia Francesa

Na galeria, veja fotos do The Brando, o hotel mais espetacular da Polinésia Francesa: