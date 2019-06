João Vitti supera Xande de Pilares e se salva da Panela de Pressão do Super Chef

27/06/2019 | 12:11



João Vitti e Xande de Pilares disputaram a preferência do público na manhã desta quinta-feira, dia 27, em mais uma Panela de Pressão do Super Chef Celebridades, quadro do programa Mais Você. Na terceira belinda da atração, quem se deu bem foi Vitti, que recebeu 68% dos votos positivos dos telespectadores. Xande, por outro lado, deixou a competição com 32% dos votos.

O ator se emocionou ao se despedir do colega e deixou claro que torce para que Xande volte na repescagem.

- Ainda tem repescagem. Lembra disso. Nós temos um trato. Você vai treinar, vai ganhar a repescagem e a gente vai para a final junto.

Os dois foram parar na Panela após terem que preparar uma costela suína na cachaça com molho de manga e figo, cuscuz marroquino com pimentão defumado e castanhas-do-Pará e molho de iogurte e pepino. Nas redes sociais, Vitti ainda agradeceu ao apoio dos fãs.

Obrigado a todos que colaboraram com a minha permanência no #superchefcelebridades com seu voto. Avante!!! PS - @xandedepilares vamos fazer um intensivão no fim de semana para você voltar da repescagem. Conte comigo, irmão, escreveu o ator.

E você, está torcendo para quem nessa disputa?