Xuxa se oferece como 'babá' de Zoe, filha de Sabrina Sato e Duda Nagle

27/06/2019 | 11:55



A apresentadora Xuxa Meneghel conheceu Zoe, filha de Sabrina Sato e Duda Nagle e se encantou com a fofura da pequena. "Como pode ser tão apetitosa? Como pode ser tão simpática? Como? Essa Zoe corre o risco de alguém apertar e machucar...e as pernas? Sério, muito difícil você conhecê-la e não se apaixonar. Imagino como deve ser difícil para a Sabrina e o Duda sair para trabalhar. Eu não sei como conseguem", declarou Xuxa ao segurar Zoe no colo.

Nos bastidores da Record TV, a apresentadora também mostrou que está disposta a "trabalhar como babá", caso Sabrina e Duda necessitem de ajuda para cuidar da pequena. "Qualquer problema, disque X babá quase perfeita as suas ordens", brincou Xuxa.

Alguns internautas entraram na brincadeira. "Pelo amor de Deus, ter a Xuxa de babá será um sonho?", escreveu um fã. "É um sonho (risos) sair e deixar seu bebê aos cuidados de ninguém mais, ninguém menos que Xuxa!", publicou outra.