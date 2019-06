Polícia prende dois e descobre armazenamento de drogas em dutos de esgoto em Diadema

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



27/06/2019 | 11:40



PMs (Policiais Militares) do 6º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) prenderam, em Diadema, na noite desta quarta-feira (26), Leandro Thiago Leocadio de Souza e Pablo Florencio de Oliveira por tráfico de drogas. A equipe apreendeu ainda 2.620 porções de maconha, 2.283 de cocaína, R$ 302 em espécie e um celular, escondidos nos dutos de um esgoto.

De acordo com a polícia, após denúncia de que tinha um espaço conhecido por tráfico de drogas entre a travessa 1° de Outubro e Fontoura, no Parque Reid, a equipe abordou Souza, que estava no local indicado. Questionado, o traficante confessou fazer parte da venda de entorpecentes e indicou que o restante da droga estaria armazenado há poucos metros.

Ao vistoriar o local, a equipe encontrou Pablo Florencio de Oliveira dentro de espécie de "bunker" – túnel de estrutura subterrânea – adaptado nos canos, com saída para a rodovia dos Imigrantes, onde mantinham alta quantidade de drogas. Oliveira também confessou fazer parte do esquema de tráfico.

Ambos foram encaminhados ao 3°DP (Jardim Canhema).

Fotos: Divulgação Baep