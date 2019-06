Flávio Bolsonaro tem reunião com Guedes sobre pacto federativo

27/06/2019 | 11:29



O senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) se reuniu com o ministro da Economia, Paulo Guedes, na manhã desta quinta-feira, 27. Ao chegar ao prédio do ministério, o senador não informou qual era o motivo do encontro e também evitou responder perguntas da imprensa sobre o adiamento da apresentação do voto complementar do relator da reforma da previdência na Câmara. Na saída do encontro, ele afirmou que a reunião desta manhã foi para tratar do projeto do novo pacto federativo que deve começar a tramitar no Senado após o recesso parlamentar.

Flávio Bolsonaro não deu uma data para apresentação do texto, mas disse que ele e outros senadores devem entregar o projeto na Casa como coautores. "O pacto federativo será uma forma de dar protagonismo ao Senado. Queremos apresentar um texto já consolidado seguindo a ideia de mais Brasil e menos Brasília para que os recursos sejam transferidos com mais eficiência para Estados e municípios", comentou.

Perguntado se a apresentação do texto não atrapalharia o andamento da reforma da Previdência no Senado, o senador Flávio Bolsonaro respondeu que "uma coisa não está prendendo a outra", mas reconheceu que a prioridade no momento é aprovar a mudança no regime de aposentadorias.

O parlamentar ainda evitou comentar as trocas de farpas entre o ministro Guedes e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), em torno da Previdência. "Essas são discussões muito pequenas diante da importância da reforma", completou.