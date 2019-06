Acomodação em cenário bucólico que integra à natureza

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



27/06/2019 | 11:17



Chalés com salas envidraçadas, por onde é possível apreciar todo o verde do entorno e ouvir o som de rios e cachoeiras, além de descansar em jacuzzis individuais que convidam para o relaxamento. É esse o cenário que os hóspedes da Pousada Casa Bonita vão encontrar, no Alto da Maromba, no município de Itatiaia. São 13 chalés e quatro apartamentos, todos com lareiras. Pelo terreno da casa sede, a 600 metros da Cachoeira do Escorrega, passa o Rio Preto, e os turistas têm à sua disposição quedas-d’água exclusivas. Destaque para o farto café da manhã, com vários tipos de pães, frutas, sucos naturais, queijos e geleias de fabricação própria.

A pousada foi montada pelo casal Marco Antonio Compagnoni, 68 anos, e Cassia Freitas, 63, há 35 anos. O casal frequentava a região, onde alugavam uma casa, até que resolveram se mudar para Itatiaia e foram expandindo as instalações. Ao lado do Parque Nacional do Itatiaia, a propriedade integra a comodidade das hospedagens com a preservação da natureza. “Aqui atraímos hóspedes interessados em tranquilidade e o contato com a natureza”, afirmou o proprietário.

Atentos a todos os detalhes da pousada, o casal é sempre o último a fazer as refeições, após todos os hóspedes terem sido atendidos. Construíram a hospedagem junto com a história de amor que vivem: vizinhos na infância, se reencontraram décadas depois. “Aqui temos uma vida como tantas pessoas, com trabalho, mas com a vantagem de estarmos inseridos na natureza”, afirmou Cassia.

Apaixonado pelo local, Compagnoni não poupa elogios para a região. “Aqui é o lugar mais lindo do mundo. A natureza daqui é especial, essa água cristalina do Rio Preto, a Serra da Mantiqueira, o nível de preservação, tudo isso é muito raro”, definiu.