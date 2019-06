Na reta final da gravidez, Luiza Possi celebra aniversário com chá de bebê

27/06/2019 | 11:11



Em plena contagem regressiva para o nascimento de seu primeiro filho, Luiza Possi celebrou seu aniversário de 35 anos de idade de um jeito diferente! Na noite da última quarta-feira, dia 26, a cantora organizou um chá de bebê para Lucca, que deve chegar ao mundo em breve, e de quebra comemorou mais um ano de vida.

Em seu Stories do Instagram, Luiza registrou todos os preparativos da festa, que teve como o tema Espaço! Gravidíssima, ela não conseguiu colocar a mão na massa em todas as atividades, porém mostrou para seus seguidores tudo que estava rolando!

Toda a comemoração aconteceu na própria casa da cantora, mais especificamente na área externa!

- Vai rolar um pagodão, contou a cantora horas antes.

Por ser uma comemoração temática, todo o ambiente estava decorado nas cores amarelo, azul e laranja, contando até com biscoitos temáticos no formato de lua, estrela e foguetes!

- Como temos uma porção de coisas para organizar nesta fase, decidi unir as comemorações: meu niver (sic) e o chá de bebê do Lucca. Contei com uma galera para me ajudar a organizar tudo porque eu sou uma só, né?, afirmou a aniversariante.

Os convidados também chamaram a atenção! Na festa, Luiza recebeu Eliana e Ana Hickmann e as três aproveitaram para botar o papo em dia! Amamos o encontro, sim ou claro?

No fim, é claro que o parabéns não faltou e toda a galera vibrou pela cantora e, é claro, por Lucca, que está por vir! O pequeno é fruto do casamento da cantora com Cris Gomes, que também estava presente na festa e paparicou a amada!