Mulher dá a luz em show de Pink, bebê ganha nome em homenagem e cantora reage à notícia

27/06/2019 | 11:11



Na última terça-feira, dia 25, Pink realizou um show em Liverpool, na Inglaterra, e se deparou com uma situação inusitada: logo na primeira música que estava apresentando, a clássica Get The Party Started, Denise Jones, de 32 anos de idade, entrou em trabalho de parto! E segundo informações do jornal Liverpool Echo, apenas quatro minutos depois a bebê havia nascido - e ela recebeu o nome de Dolly Pink, em homenagem à cantora!

Em entrevista, Denise disse o seguinte:

- Ainda estou completamente em choque, um pouco chateada por ter perdido o show. Mas eu não podia estar mais feliz agora. O plano era chamá-la Dolly Louise, mas já que ela nasceu no show, nós mudamos para Dolly Pink.

No momento em que entrou em trabalho de parto, os paramédicos a ajudaram ali no local mesmo, no estádio de Anfield, e eles ficaram impressionados com o quão rápido ela deu à luz!

A própria Pink reagiu à notícia e, por meio do Instagram, publicou a chamada de uma matéria que contava a história de Denise. Na legenda, brincou:

Dolly Pink queria começar a festa.

Mãe e filha passam bem e, atualmente, estão em um hospital de Liverpool.

Demais, né?