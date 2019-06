Obituário - 27 de junho de 2019

Ademir Medici

27/06/2019



Quinta-feira, 27 de junho de 2019

SANTO ANDRÉ

Santo André, segunda-feira, dia 24 de junho

Maria Jesus da Silva, 90. Natural do Estado da Bahia. Residia em Santo André. Dia 24, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Judite Maria da Silva, 73. Natural de Lagoa dos Gatos (PE). Residia em Santo André. Dia 24, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, terça-feira, dia 25 de junho

Aparecida Martins Correa, 88. Natural de Laras, distrito de Laranjal Paulista (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 25. Jardim da Colina.

Carmen Jaime da Silva, 86. Natural de Santo Anastácio (SP). Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 25. Jardim da Colina.

Julieta Paulino Teixeira, 85. Natural de Socorro (SP). Residia na Vila Alto de Santo André. Dia 25. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Benedita Pereira da Silva, 82. Natural de Jaborandi (SP). Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Pensionista. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marizita Xavier da Silva, 81. Natural de São José do Barreiro (SP). Residia na Vila Romano, em São Paulo (SP). Pensionista. Dia 25, em Santo André. Cemitério Municipal de Santo Amaro, em São Paulo (SP).

Miguel Lopes Rodrigues, 74. Natural de Jaborandi (SP). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eva Pedro da Silva, 73. Natural de Morungaba (SP). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alice Muniz da Silva, 72. Natural de Mantena (MG). Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 25. Jardim da Colina.

Siléia Maria dos Reis, 71. Natural de Lima Duarte (MG). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vera Lúcia da Silva, 65. Natural de Salto Grande (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 25. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Santo André, quarta-feira, dia 26 de junho

Maria José Oliveira, 61. Natural de União dos Palmares (AL). Residia no Parque Residencial Casa Branca, em Suzano (SP). Dia 26, em Santo André. Cemitério Colinas dos Ipês, em Suzano (SP).

SÃO BERNARDO

São Bernardo, sexta-feira, dia 21 de junho

Adolfo Verginio da Silva, 73. Natural de Glicério (SP). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 21. Jardim da Colina.

Eunice Aparecida Durre, 73. Natural de Aparecida (SP). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério da Paulicéia.

Marlise Altheman, 66. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, sábado, dia 22 de junho

Yolanda Olímpia de Faria Oliveira, 99. Natural de José Bonifácio (SP). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério da Cantareira, em São Paulo (SP).

Flora Zaniol Brufatto, 95. Natural da Itália. Residia na Vila Campestre, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério do Baeta.

Geraldo Gaziola, 91. Natural de Piracicaba (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério do Baeta.

Manuel dos Santos, 83. Natural de Portugal. Residia em São Paulo (SP). Dia 22, em São Bernardo. Memorial Phoenix, em Santo André.

Maria Tarcisia de Paiva, 79. Natural de Montes Claros (MG). Residia na Vila Rosa, em São Bernardo. Dia 22. Jardim da Colina.

José de Melo Cunha, 77. Natural de Santana do Jacaré (MG). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Renato Bispo de Oliveira, 69. Natural de Itabuna (BA). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Bernardo, domingo, dia 23 de junho

Eduardo de Jesus Vieira, 81. Natural de Heliodora (MG). Residia no Parque Anchieta, em São Bernardo. Dia 23. Jardim da Colina.

Ignez Lourenço, 81. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Moinho Velho, em São Paulo (SP). Dia 23. Cemitério da Paulicéia.

Luiz Carlos Ribeiro de Lima, 78. Natural de Santos (SP). Residia em Mogi das Cruzes (SP). Dia 23, em São Bernardo. Cemitério Parque das Oliveiras, em Mogi das Cruzes (SP).

Ailton Guastella, 74. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 23. Jardim da Colina.

Suely Maria Magalhães Cortez, 64. Natural do Estado do Espírito Santo. Residia no Jardim Santa Maria, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, segunda-feira, dia 24 de junho

Alzira Medeiros Alonso, 92. Natural de Itamogi (MG). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa.

Ebiracy de Freitas, 84. Natural do Rio de Janeiro (RJ). Residia no Parque Terra Nova II, em São Bernardo. Dia 24. Memorial Jardim Santo André.

Iracema Ferreira de Souza, 83. Natural de Monte Azul (SP). Residia no Jardim Maria Adelaide, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério da Saudade.

Terezinha Del Bel Guastaferro, 80. Natural de Piraju (SP). Residia em Votorantim (SP). Dia 24, em São Bernardo. Cemitério São João Batista.

Jair Firmino dos Santos, 71. Natural de Divino (MG). Residia no Jardim Petroni, em São Bernardo. Dia 24. Jardim da Colina.



São Bernardo, terça-feira, dia 25 de junho

Edvaldo Lins Brasil, 70. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Despachante. Dia 25, em Santo André. Jardim da Colina.

Eduardo Cattaruzzi, 55. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Gerente de projetos. Dia 25, em Santo André. Jardim da Colina.

Ana Carolina Askinis Paschoalino, 18. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 25, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.



DIADEMA

Diadema, segunda-feira, dia 24 de junho

Etelvina dos Santos Moreira, 91. Natural de Cachoeira (BA). Residia na Cidade A. E. Carvalho, em São Paulo (SP). Dia 24. Cemitério Municipal de Diadema.

Angelina de Oliveira, 75. Natural de Amparo (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal.

Maria Pereira de Matos da Silva, 75. Natural de Itatira (CE). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 24, em São Bernardo. Vale da Paz.

Adilson de França, 57. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 24. Vale da Paz.

Andréia dos Santos Romoaldo, 33. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal.



Diadema, terça-feira, dia 25 de junho

Irinêo Carvalho, 77. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque Sete de Setembro, em Diadema. Dia 25, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Antonio Augusto Barreto, 69. Natural de Conde (PB). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 25, em Santo André. Vale da Paz.

Marly Costa Santana, 56. Natural de Igreja Nova (AL). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal.

Zumaleiga dos Santos Araújo, 48. Natural de Itagiba (BA). Residia no Parque Real, em Diadema. Técnica de enfermagem. Dia 25. Vale da Paz.