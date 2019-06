Exemplo a ser seguido

Do Diário do Grande ABC



Nunca é tarde para que erros do passado possam ser corrigidos, principalmente quando se trata de cortar despesas bancadas com recursos que vão parar nos cofres do poder público a partir do suor dos trabalhadores e do esforço de empreendedores que honram seus compromissos com o pagamento de tributos de toda ordem. Ainda mais em tempos bicudos de crise econômica que não dá sinais de que vai arrefecer – como no caso do Brasil –, e que sangra os cofres de todos os entes federados, dos municípios à União.

A grita é geral e, por vezes, desculpa para que medidas capazes de melhorar a vida dos cidadãos sejam postergadas. Não é por outro motivo – a falta de dinheiro – que o projeto para construção da Linha 18-Bronze do Metrô, que vai ligar a região à Capital, amarela desde 2014 nas gavetas do governo estadual, que agora acena com a possibilidade de se valer de corredor de ônibus para implantar o modal batizado de BRT, ao invés de monotrilho.

Se os recursos estão escassos, então que se tome decisões que possam cortar gastos. Por isso mesmo, é mais do que bem-vinda a proposta apresentada ontem por grupo de vereadores de reduzir de 28 para 21 o número de parlamentares na Câmara de São Bernardo, a partir da legislatura que começa em 2021. As sete cadeiras que agora estão propensos a reduzir foram acrescentadas em 2012, quando também outras cinco câmaras do Grande ABC – exceto Santo André – ampliaram o quadro de vereadores.

O aumento tem amparo na Constituição Federal, mas o atual momento de desemprego desenfreado e recursos escassos para fazer frente à demanda da população pede bom-senso.

O grupo de vereadores de São Bernardo deu o primeiro passo ao encontro do anseio dos moradores, mas é preciso que sigam até o fim e cortem na carne. Afinal, a redução no número de parlamentares e assessores (são dez em cada gabinete) vai significar economia anual de R$ 7,15 milhões. Que o exemplo seja seguido pelas demais casas de lei da região que inflaram o número de cadeiras.