Fã de Pink dá à luz durante show e faz homenagem à cantora ao batizar filha

27/06/2019 | 10:53



Imagine a cena: sua cantora favorita irá se apresentar e, mesmo estando na reta final da gestação, você decide ir ao show. No meio da apresentação, começa a sentir os primeiros sinais de que entrará em trabalho de parto.

Foi exatamente o que aconteceu com Denise Jones, de 32 anos, no show da cantora Pink, na Inglaterra. De acordo com informações do jornal Liverpool Echo, a mulher foi levada para a sala de primeiros socorros no estádio Anfield e atendida pelos médicos do local.

Como não daria tempo de encaminhar Denise para um hospital, os profissionais atuaram ali mesmo para realizar o parto. "Durou menos de cinco minutos. Quando as coisas dão certo, é sempre uma boa sensação", declarou um dos médicos de plantão.

Para fazer uma homenagem à cantora, Denise decidiu batizar a filha como Dolly Pink. Em perfil oficial dela no Instagram, a cantora comentou o ocorrido durante o show. "Dolly Pink queria começar a festa", escreveu na legenda da notícia publicada na imprensa.

Pink vai se apresentar no Brasil no dia 5 de outubro próximo, no Rock in Rio 2019.