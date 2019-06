Txai Resort Itacaré oferece diária cortesia em caso de chuva

Redação



27/06/2019 | 10:18

Para garantir que os hóspedes não percam o melhor da viagem, o Txai Resort Itacaré, na Bahia, promove entre os meses de junho e agosto o “Seguro Chuva”. A iniciativa garante que, em caso de cinco horas consecutivas de precipitação, entre às 9h e às 17h, o visitante tenha direito a uma diária de cortesia.

Txai Resort Itacaré

O resort conta com 38 bangalôs, que são divididos em quatro categorias e possuem deck de madeira suspenso. Os apartamentos Luxo, Luxo Mezanino e Superior possuem varanda privativa e vistas privilegiadas para o mar, além de outras comodidades.

O local é rodeado por jardins e possui seis piscinas, três bares, uma academia, três restaurantes, sala de TV, casa de passeios, sala de jogos, quadras de tênis e heliponto. Além disso, os hóspedes do hotel podem usar uma sala VIP no aeroporto de Ilhéus.

Como aproveitar o lugar

A Casa de Passeios no Txai Resort Itacaré oferece guias para realizar passeios na região. Para apaixonados por esporte, o resort é cercado por trilhas e paisagens para uma caminhada energizante. O local também é ideal para amantes de modalidades náuticas e velejadores.

Os visitantes podem adquirir um passeio de lancha pelos rios locais, além de visitar as ilhas, as praias e o extremo da península de Maraú. Também dá para conhecer a cultura do local fazendo uma visita à região da Costa do Cacau.

Já para quem deseja momentos de relaxamento e bem-estar, o spa shamash é uma boa opção. Instalado no ponto mais alto do resort, ele conta com diversos tratamentos e terapias pensadas de acordo com a necessidade de cada pessoa.

Outro ponto forte é a gastronomia. Os restaurantes Orixás e Praia misturam paixão, ingredientes regionais e técnicas internacionais. Os pratos criados pelo chef são compostos com toques das culinárias de diversas partes do mundo misturadas ao tempero brasileiro.

Serviço

As diárias no Resort Txai Itacaré, entre junho e agosto, custam a partir de R$ 1.330 +5% de impostos, com café da manhã incluso. Vale destacar que o “Seguro Chuva” não é válido durante feriados e datas comemorativas. Além disso, é necessário uma noite pagante para receber a diária cortesia.

