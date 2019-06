Como os Millennials se comportam na paquera online?

Da Redação, com assessoria



27/06/2019 | 10:18

A forma como as pessoas relacionam-se umas com as outras tem mudado – e muito – ao longo dos anos. Quando o assunto é procurar um parceiro ou abordar um crush, diversos fatores são considerados importantes. De acordo com uma pesquisa do happn em parceria com a YouGov, realizada com mais de mil brasileiros, as pessoas se comportam de maneiras diferentes quando estão à procura de um relacionamento e mostram uma nova face do amor.

O que e como falar?

Para 63% dos brasileiros, o primeiro passo é considerado como a melhor etapa na sedução. Além disso, grande parte concorda que essa fase é essencial para encontrar um parceiro, guiada por elementos como atração, flerte e conversa. Cerca de 81% dos entrevistados gostam de demonstrar interesse e abordar o crush, sendo que 21% fazem isso pelo menos uma vez por semana. Sem contar que 26% faz isso para testar o interesse do outro ou até mesmo para experimentar suas próprias capacidades de sedução.

Onde ir?

Quanto aos lugares ideais, as baladas são eleitas como o melhor local para buscar pessoas, com 40% de preferência. O segundo lugar é dividido por aqueles que preferem bares e restaurantes e os que defendem a ausência de regras: tudo depende da pessoa de quem querem se aproximar. Manter “contatinhos” simultâneos é algo bem constante, já que 50% dos brasileiros declaram que podem flertar com várias pessoas ao mesmo tempo, sendo que 31% já fizeram isso antes.

A nova era do amor

Em meio a tudo isso, a tecnologia surge como uma aliada para facilitar a busca por um relacionamento. Cerca de 82% dos jovens entre 18 e 24 anos concordam que flertar tornou-se algo muito mais fácil por meio de sites e aplicativos de relacionamento. Um estudo realizado in-app, analisou as preferências e hábitos dos usuários, dos quais 61% já tiveram um encontro marcado pelo aplicativo.

Além disso, 15% dos usuários afirmam manter um relacionamento aberto com a pessoa que conheceu pelo app – o que reflete uma outra forma de comportamento amoroso. Os gostos e interesses em comum são fatores decisivos na hora de dar um Crush no happn, incluindo o posicionamento político.

