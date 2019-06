IGP-M acelera a 0,80% em junho ante 0,45% em maio, revela FGV

27/06/2019 | 09:05



O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) subiu 0,80% em junho, o que representa aceleração ante a taxa de 0,45% registrada em maio, divulgou revelou nesta quinta-feira, 27, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O resultado veio acima da mediana das estimativas do mercado financeiro, calculada em 0,72% em levantamento Projeções Broadcast. O piso do intervalo das previsões era 0,48% e o teto, 0,83%.

Com o resultado de junho, o IGP-M passou a acumular altas de 4,38% no ano e de 6,51% nos últimos 12 meses. Em junho de 2018, o índice havia subido 1,87% no mês e acumulava alta de 6,92% em 12 meses.

IPAs

Os preços dos produtos agropecuários no atacado (IPA Agrícola) no âmbito do IGP-M subiram 1,04% em junho, informou a FGV. No mês anterior, o IPA Agropecuário havia caído 2,12%. Com a variação de junho, os preços agropecuários passaram a acumular alta de 5,26% no ano e avanço de 3,38% no período de 12 meses encerrado em junho.

O IPA Industrial, por sua vez, subiu 1,19% em junho depois de ter subido 1,43% em maio. No acumulado do ano, o IPA Industrial avançou 5,57% e em 12 meses, 9,46%.